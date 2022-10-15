В Петербурге начался острый дефицит иностранных велосипедов

В следующем году Петербургский рынок велосипедов зарубежных брендов может обвалиться на 30%. При этом значительная нехватка иностранных двухколесников ощущается уже сейчас.

По информации Делового Петербурга, велосипедный рынок Северной Столицы уже в полной мере ощутил проблемы с поставками из-за того, что многие компании прямо отказываются продавать велосипеды в Россию. На данный момент прежние логистические цепочки оказались разорваны, а стоимость оставшихся доступных путей стала слишком высокой. Пополнить запасы импортных товаров сейчас крайне сложно.

«Даже через страны СНГ завезти их невозможно из–за неусыпного контроля европейских и американских поставщиков, которые делают всё, чтобы эти товары на нашем рынке не появились ни под каким видом», — поделился основатель франчайзинговой сети «ВелоДрайв» Кирилл Остапенко.

Кроме того, текущие события вызвали падение спроса из-за больших скачков цен и нестабильности финансовой политики.

«Вынуждены констатировать, что рынок изменился, а покупательная способность резко упала. Даже те, у кого есть деньги и возможность купить велосипед, не спешат это делать — нет настроения тратить», — отметили в компании Electra Bicycle Company.

По прогнозам экспертов, падение велосипедного рынка в следующем году составит 20–30% относительно нынешнего.