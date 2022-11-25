На Дворцовой площади на несколько дней отключат освещение из-за проведения видеомэппинга

Горожан предупредили об изменениях в работе освещения в центре. Они продлятся несколько дней.

С 29 ноября по 4 декабря на Дворцовой площади в Петербурге временно будет отключено освещение в связи с подготовкой и проведением видеомэппинга, а также конкурса современного медиа искусства «Страна СВЕТА». Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Система уличного освещения и художественной подсветки на площади и части прилегающих улиц будет работать по определенному графику. Так, 29 и 30 ноября, а также 1 декабря освещение отключат в период с 21:00 до 05:00, а 2 декабря – с 16:00 до 05:00. Во время мероприятий также будут отключения: 3 декабря — с 16:00 до 05:00, 4 декабря — с 16:00 до 23:30.

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