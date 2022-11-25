Страховые пенсии проиндексируют на 4,8%: эксперт рассказал, что это будет значить для пенсионеров

Специалист считает, что это лишь компенсация. На то есть причины.

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков в ходе «Парламентского диалога» в Совете Федерации 25 ноября заявил, что с 1 января 2023 года пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8%. В беседе с Gazeta.SPb независимый аналитик Дмитрий Адамидов пояснил, как это скажется на жизни россиян.

Специалист считает, что индексация кардинально не улучшит жизнь пенсионеров. Это связано с увеличением стоимости продуктовой корзины.

«Индексация частично компенсирует пенсионерам подорожание значимых продуктов, но судя по тому, что они за последние полгода подорожали процентов на 10, то изменит это мало что. Хорошо, хоть на 4,8% (проиндексировали, прим. ред.)» – озвучил специалист.

Адамидов пояснил, что с индексацией пенсионеры не смогут себе позволить большего, чем ранее. Скорее, они восстановят уровень жизни, который упал после того, как политическая обстановка стала более напряженной в 2022 году. Поэтому мера скорее представляет собой частичную компенсацию, считает аналитик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что закон о запрете на списания пенсий детей-инвалидов прошел первое чтение в Госдуме.