Что подарить маме на День матери: советы по выбору презента

Все женщины разные и имеют различные желания. Главным подарком будет внимание со стороны ребенка.

В России День матери отмечается 27 ноября. Для многих остро стоит вопрос выбора подарка родному человеку по случаю праздника. Gazeta.SPb подготовила подборку презентов.

Самый стандартный жест внимания – цветы. Стоит отталкиваться от предпочтений родственницы, но, если узнавать не хочется, можно рассмотреть букеты из роз, хризантем, тюльпанов, пионов, ромашек, нарциссов, ландышей или гербер.

Если бюджет ограничен, можно выбрать украшения из серебра или бижутерию. Многие женщины были бы рады посуде: оригинальный кофейник может не только украсить интерьер кухни, но и будет напоминать о заботливом ребенке. Наборы полотенец, уходовой косметики или мыла также универсальны и доступны.

При больших финансовых возможностях стоит рассмотреть предметы мебели, о которых мама давно мечтала, качественное пальто или бытовую технику. Вероятно, она упоминала об этом, вспомните беседы с ней.

Сладкоежки порадуются коробке фигурных конфет в виде сердец или цветов, торту на заказ, или самостоятельно выпеченным кексам. Любительницы готовки — кулинарной утвари. Затейливые формочки для выпечки, прихватки с милым дизайном или яркий фартук не оставят равнодушной хозяйку.

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