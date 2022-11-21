Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Глава государства принял решение о поддержке семей с детьми. Мера вступит в силу в следующем году.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с начала 2023 года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Семьи будут получать выплату на ребенка ежемесячно до достижения им 17-летнего возраста, деньги также предоставлены для беременных женщин. Право на пособие имеют все нуждающиеся россияне, проживающие в стане постоянно. Для получения выплаты нужно, чтобы размер среднедушевого дохода в семье на человека не превышал прожиточный минимум.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин наделил статусом ветерана боевых действий добровольцев: есть и другие законы. Об этом стало известно в понедельник, 21 ноября.

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