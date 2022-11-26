Небо под контролем: с 2023 года в Петербурге заработает мониторинг беспилотников

В 2023 году над Санкт-Петербургом развернут систему по мониторингу за беспилотниками. Сведения о соответствующем аукционе уже разместили на официальном портале Госзакупок.

На установку необходимого оборудования планируется потратить 94 млн рублей. Организатором конкурса на развертывание системы отслеживания дронов числится Агентство внешнего транспорта. Потенциальным участникам дано время до 6 декабря, чтобы подать заявки на участие. Сам аукцион запланирован на 7 декабря.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге к 2030 году протяженность веломаршрутов увеличится до 300 километров. До 2024 года планируется построить 17 километров велодорожек в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском и Невском районах Северной столицы. Сведения сообщили в пресс-службе городской администрации.