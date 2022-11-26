В Петербурге трое в масках напали на женщину и отняли у нее 1,5 млн рублей

Вечером в пятницу, 25 ноября в полицию Выборского района Санкт-Петербурга обратился очевидец, который видел, как двое неизвестных насильно посадили девушку, выходившую из банка в автомобиль Nissan, после чего уехали. Позднее сама девушка заявила о том, что ее ограбили.

По словам 41-летней петербурженки, примерно в 18:45 в отделение банка, расположенного на проспекте Просвещения дом, вошли трое мужчин в масках. Они распылили в лицо потерпевшей газ и вывели ее из здания, после чего насильно посадили в автомобиль. Там злоумышленники забрали у нее телефон и 1,5 млн рублей, после чего высадили ее на проспекте Энгельса.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве. Тело убитой петербурженки было найдено в ее строящейся квартире.