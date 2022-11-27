Российским дачникам напомнили о штрафах за мусор

Собственники дач в СНТ, ДНТ и других товариществ несут ответственность за чистоту и порядок на принадлежащим им объекте. Загрязнение указанных территорий может повлечь за собой штраф.

Так по словам адвоката Елены Кудерко к мерам противопожарной безопасности относится в том числе уборка снега. Неисполнение этой обязанности может повлечь за собой штраф от 100 тысяч рублей. Размер суммы объясняется тем, что неубранный снег может воспрепятствовать работе экстренных служб, затруднить проезд для специальной техники.

«В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов», – цитирует слова эксперта РИА Новости.

Также отмечается, что в случае, если вопрос не обсуждался на собрании, ответить за мусор может только председатель СНТ.

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