Главный синоптик Петербурга рассказал об уникальном барическом поле над страной

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов обратил внимание, что сейчас над всей страной образовалось барическое поле. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Насколько это уникально, сразу и не скажу, надо поискать в архивах карт погоды», — написал Колесов.

По его словам, из-за этого явления почти над всей территорией страны, если пройти по границе России от Калининграда до Уэлена (Чукотка), повышенное атмосферное давление.

Исключение составляет Охотское море, утверждает он. В то же время эксперт добавил, что это явление не будет продолжаться долго. Уже сегодня, 28 ноября, циклон зайдет в сторону Камчатки.

«В дальнейшем циклоны активизируются над востоком страны и испортят всю красивую картину», — заключил он.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Гидрометцентра России на этой неделе в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки. В течение дня температура воздуха может опускаться до -7 градусов, а по ночам до -9 градусов. С четверга в городе также ожидается небольшой снег. В целом погода будет облачной, но с прояснениями.