Каток в Новой Голландии планирует проработать до апреля

Жители Петербурга уже могут посетить каток в Новой Голландии. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Уточняется, что каток будет открыт для посетителей до 2 апреля включительно. Каток расположен на месте большого газона, а его площадь превышает 2000 квадратных метров. Более того, каток будет работать даже в плюсовую температуру.

Кассы катка можно найти на аллее у «Дома 12». Вокруг ледового поля оборудована галерея со скамейками для переобувания и камерами хранения. Время работы катка разделяется на сеансы, каждый из которых длится 1 час.

Цена сеанса варьируется от 150 до 700 рублей в зависимости от выбранного дня недели и времени. Каток открыт каждый день с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Петербурге субботу, 13 ноября, заработали зимние площадки на популярных среди горожан пространствах. Также стало известно, что Муниципальным властям в Петербурге могут разрешить заливать дворовые катки.