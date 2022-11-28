Петербуржцы месяц не смогут проехать по Финляндскому и Заневскому проспектам

ГАТИ Санкт-Петербурга предупредила горожан о закрытии движения по нескольким участкам. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, с 29 ноября по 28 декабря будет закрыт проезд по Финляндскому проспекту от Большого Сампсониевского проспекта до Сампсониевского моста. Причина – ремонт трамвайных путей.

На такой же период времени закрывается движение транспорта по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта. Кроме этого, до 17 февраля 2023 года не получится проехать по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Заневской площади

Помимо этого, будет запрещено проезжать по Загородной улице в направлении от Межевой улицы к Механической улице с 29 ноября до 11 июля 2023 года.