В Ленобласти стал распространяться свиной грипп

В Ленобласти стал распространяться свиной грипп
фото: baltphoto

В Ленобласти с 11 ноября зафиксировано 12 случаев гриппа. В их числе четыре случая заражения свиным гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению правительства Ленобласти.

Как пояснили в ведомстве, половина заражений зафиксирована на минувшей неделе. Уточняется, что это первые случаи в этом сезоне.

Также в ведомстве рассказали, что все заболевшие не были привиты. В частности, из-за этого больных свиным гриппом пришлось госпитализировать. Среди зараженных есть беременная женщина. В целом же, 75% зараженных – дети, говорит портал 47.news.

Ранее спортивный врач Денис Олисов рассказал, что нужно сделать, чтобы защитить организм от простуд и гриппа.

здоровье общество


 

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