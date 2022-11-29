В Москве скончалась актриса Наталия Стешенко

В Москве скончалась актриса Наталия Стешенко. Правоохранительные органы уже начали проверку, но признаков насильственной смерти на данный момент не обнаружено.

Актер Дмитрий Воронин, работавший вместе с ней, заявил телеканалу 360, что не знает причин смерти. Он также добавил, что сама новость застала его врасплох, а его коллега не была конфликтным человеком.