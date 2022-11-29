Петербург оказался в числе городов с низкой доходностью от аренды комнат

Петербург попал в число городов с низкой доходностью от сдачи комнат в аренду. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир».

Так, доходность от сдачи жилья в Северной столице составляет 5,3%. С таким показателем жители Петербурга смогут окупить комнату только через 18,8 года. Таким образом, город занимает шестое место в антирейтинге.

Как поясняют эксперты, все дело в том, что в Петербурге слишком высокая стоимость жилья, которая только повышалась в последние годы. Например, стоимость комнат в городе подорожала на 63%. Выросла и арендная ставка, но всего на 6%.

Напротив, самыми окупаемыми оказались комнаты в Кирове – 16,9%. Жители этого города смогут окупить купленную комнату всего за шесть лет. Относительно хорошие показатели и в Рязани (14,5% и 6,9 года), Вологде (14,1% и 7,1 года), Ульяновске (14,1% и 7,1 года).

Ранее сообщалось, что за год в Санкт-Петербурге арендная ставка «однушек» упала практически на 5%. В то же время за год снижение составило более 10%. По данным на конец октября, петербуржец мог арендовать «однушку» за 31,1 тысячи рублей. Заметное снижение показали и ставки за «двушки»: за месяц снижение составило 8,2%, а за год – 14,3%. Таким образом, двухкомнатную квартиру житель Петербурга мог снять в октябре за 49,1 тысячи рублей.

Эксперт в сфере недвижимости пояснил, почему так происходит.