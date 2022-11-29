Из госсектора в частные проекты: жизнь и дальнейшие планы Кудрина

Сегодня, 29 ноября, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о своем уходе с должности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сегодня, 29 ноября, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о своем уходе с должности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что провел в государственном секторе около 25 лет, а сейчас хотел бы отдать предпочтение более широким проектам. О каких именно проектах идет речь, Кудрин не уточнил, но отметил, что хочет работать над развитием частных инициатив, которые могут дать существенный эффект другим людям.

Он обратил внимание, что провел в государственном секторе около 25 лет, а сейчас хотел бы отдать предпочтение более широким проектам. О каких именно проектах идет речь, Кудрин не уточнил, но отметил, что хочет работать над развитием частных инициатив, которые могут дать существенный эффект другим людям.

По информации «РИА Новости», сенаторы рассмотрят заявление Кудрина уже завтра, 30 ноября. При этом замглавы профильного комитета Сергей Рябухин заявил, что верхняя палата парламента скоро начнет формировать список кандидатов на пост. Документ должны передать президенту Владимиру Путину уже до конца года.

Чем известен?

Алексей Кудрин родился 12 октября 1960 года в городе Добеле (тогда это была Латвийская ССР). Он обучался в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) на экономиста. Позднее пошел учиться в аспирантуру Института экономики Академии наук СССР.

Алексей Кудрин родился 12 октября 1960 года в городе Добеле (тогда это была Латвийская ССР). Он обучался в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) на экономиста. Позднее пошел учиться в аспирантуру Института экономики Академии наук СССР.

В конце 80-ых он получил степень доктора наук, успешно защитив диссертацию по теме «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования». Уже в 2018 он защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики».

В конце 80-ых он получил степень доктора наук, успешно защитив диссертацию по теме «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования». Уже в 2018 он защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики».

В 90-ых занял пост в Ленсовете. Там он в течение года был в роли зампредседателя комитета по экономической реформе. Позднее поработал и в Петербургской мэрии. Сначала он там занял должность заместителя председателя комитета по управлению Ленинградской зоной свободного предпринимательства, затем комитета по экономическому развитию.

С 1994 стал первым заместителем мэра и главы правительства Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. в июне 1996 года Алексей Кудрин покинул свой пост и перешел на работу в Администрацию президента.