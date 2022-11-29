Петербургский Роспотребнадзор изъял из оборота свыше тонны некачественной рыбы

За девять месяцев текущего года Роспотребнадзор Санкт-Петербурга изъял из оборот 1300 килограммов некачественной рыбы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За этот период было исследовано свыше 2,4 тысячи проб рыбы, нерыбных объектов и продуктов. В частности, специалисты проверили физико-химические, санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели.

В результате исследование показало, что удельный вес проб, не соответствующих нормативным требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям составляет менее 1 %.

Однако среди имеющихся нарушений в ведомстве отметили следующее: несоответствующий срок хранения, отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, неправильный способ хранения.