Петербургский Роспотребнадзор изъял из оборота свыше тонны некачественной рыбы

Петербургский Роспотребнадзор изъял из оборота свыше тонны некачественной рыбы
Фото: unsplash

За девять месяцев текущего года Роспотребнадзор Санкт-Петербурга изъял из оборот 1300 килограммов некачественной рыбы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За этот период было исследовано свыше 2,4 тысячи проб рыбы, нерыбных объектов и продуктов. В частности, специалисты проверили физико-химические, санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели.

В результате исследование показало, что удельный вес проб, не соответствующих нормативным требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям составляет менее 1 %.

Однако среди имеющихся нарушений в ведомстве отметили следующее: несоответствующий срок хранения, отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, неправильный способ хранения.

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