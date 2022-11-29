В России поддержат туристов, которые не смогли отдохнуть из-за запрета на въезд

В России поддержат туристов, попавших в неприятную ситуацию из-за запрета на въезд российским туристам. Соответствующий закон вступит в силу в декабре.

Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить альтернативный тур или вернуть деньги.

Это касается туров в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов.

Ранее стало известно, что в России может измениться закон о штрафах за громкую езду на авто и мотоциклах. Согласно этим поправкам, у регионов может появиться возможность устанавливать штрафы для владельцев транспорта за нарушение тишины — в частности за громкую музыку.