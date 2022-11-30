В Петербурге подписали закон о бюджете на триллион рублей

В Санкт-Петербурге был подписан закон о бюджете до 2025 года, включающий триллион рублей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города.

Почти 120 миллиардов рублей планируют потратить на социальную поддержку жителей. Еще 78 миллиардов рублей направят на обеспечение петербуржцев доступным жильем и коммунальными услугами.

«Сегодня расходы на развитие города увеличены до 15%. В 2023 и в 2024 годах мы поднимем эту долю до 26%», – заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В расходы на развитие города входят вложения в инженерную и социальную инфраструктуру, его благоустройство, строительство новых учебных и медицинских учреждений, а также развитие транспорта:

«Наиболее значимые расходы запланированы на развитие транспортной системы – 274 млрд рублей (22,9% расходов), образования – 240,1 млрд рублей (20,1% расходов), здравоохранения – 160,1 млрд рублей (13,4% расходов), социальную поддержку граждан – 119,8 млрд рублей (10% расходов)», – подчеркнули в пресс-службе Смольного.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Михаил Мишустин пообещал компенсировать доходы Петербурга, выпадающие из-за ликвидации КГН.