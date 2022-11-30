Президент РФ: уровень бедности снизился до 10,5%

Президент РФ: уровень бедности снизился до 10,5%
Фото: unsplash

К концу третьего квартала 2022 года уровень бедности в Российской Федерации снизился до 10,5%. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.

«По итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. […] Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определённая позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить», – подчеркнул он во время совещания с правительством России.

Как сообщает РИА Новости, с целью сохранения тенденции к снижению уровня бедности с 1 апреля ежемесячные выплаты распространили на семьи с детьми от восьми до 17 лет.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам президента Российской Федерации Владимира Путина, инфляция снизится в 2023 году. Для этого будут повышены некоторые выплаты.

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