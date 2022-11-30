Россиян с орфанными заболеваниями обеспечат лекарствами за счет бюджета

В Совете Федерации России был одобрен закон, согласно которому пациенты, страдающие орфанными заболеваниями, буду обеспечиваться лекарствами за счет бюджета. Изменения будут действовать с 1 января 2023 года.

Согласно тексту документа, медикаментами будут обеспечены взрослые россияне, страдающие от гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, рассеянного склероза.

Также в список войдут лица, перенесшие трансплантацию органов.

Как сообщает РИА Новости, обеспечение лекарствами будет происходить счет средств федерального бюджета, выделенных уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

При этом несовершеннолетние, страдающие орфанными заболеваниями, будут получать поддержку за счет средств федерального бюджета, выделенных для нужд фонда «Круг добра».

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