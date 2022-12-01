В Петербурге подорожали услуги ЖКХ

В Петербурге подорожали услуги ЖКХ
Фото: Unsplash

Правительство Санкт-Петербурга досрочно проиндексировало тарифы на коммунальные услуги. Средняя прибавка к стоимости воды, электроэнергии, газа, отопления и вывоза твердых отходов в России составила 9%.

Для жителей Северной столицы суммарный платеж за коммунальные услуги не превысит 8,5%. Это в 1,5 раза меньше ожидаемой среднегодовой инфляции. Согласно расчетам Министерства экономического развития, инфляция составит 13,9%.

Как сообщает АБН, рост тарифов на газ в Санкт-Петербурге составит 8,3%, на тепло – 8,4%. Водоотведение и вывоз мусора будут обходиться на 8,5% дороже, а электричество – на 9%.

Следующая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидается 1 июля 2023 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по мнению сопредседателя Союза потребителей России Анатолия Голова, индексация тарифов скажется инфляции в Санкт-Петербурге.

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