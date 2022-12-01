Быстро, доступно, удобно. Ипотека от МКБ признана самой эффективной

Аналитическое и консалтинговое агентство Frank RG вручило награду Московскому кредитному банку (МКБ) в номинации «Самые эффективные продажи ипотеки» на ежегодной церемонии Frank Mortgage Award 2022.

Как отметили аналитики Frank RG, такое решение было принято благодаря активному росту, который демонстрирует ипотечное направление МКБ на российском рынке. За первые три квартала текущего года число кредитов, выданных банком, увеличилось более чем в 2,5 раза, а число заключенных договоров — в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Число заявок также выросло: за 9 месяцев клиенты подали в МКБ почти на 30% заявок на ипотеку больше, чем годом ранее за те же месяцы.

Как отметил Игорь Селезнев, директор департамента ипотечного кредитования МКБ, награда отражает доверие клиентов и признание заслуг команды банка и его партнеров.

«Мы продолжим внедрять гибкие, целевые и технологичные продукты, чтобы еще больше людей могли приобрести дом своей мечты. Важно понять, какие потребности есть сейчас у клиента, что он хочет от банка, а затем сделать и предложить ему программу с набором необходимых сервисов», — подчеркнул Игорь Селезнев.

Frank RG оценивает банковские ипотечные программы по разным параметрам — от величины партнерской сети до наполнения продукта и функционала дистанционных сервисов. К примеру, для оценки уровня удовлетворенности клиентов ипотечными услугами в этом году сотрудники агентства провели анкетирование 3000 респондентов, которые оформили ипотечный кредит в 2021-2022 гг.

Премия Frank Mortgage Award вручается банкам второй год подряд. За основу берутся данные анализа ипотечных программ 20 крупнейших игроков российского ипотечного рынка. Награду можно получить в одной из девяти номинаций.

Ранее Мойка78 рассказывала о том, что Московский кредитный банк был признан самой эффективной кредитной организации в сегменте ипотечных продаж.