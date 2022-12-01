Депутат Бессараб рассказала, как в России борются с бедностью

Депутат Бессараб рассказала, как в России борются с бедностью
Фото: unsplash

В среду, 30 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с правительством заявил, что уровень бедности снизился до 10,5%. Gazeta.spb узнала у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, какие действия предпринимаются для его дальнейшего снижения.

«Еще 2020 году особое внимание уделялось росту доходов семей с детьми, а также пенсионеров. В нынешнем году страховые пенсии по старости для неработающих граждан были увеличены дважды. В результате их размер составил 20 864 рубля», – рассказала собеседница издания, отметив, что эта сумма превышает значение, которого планировали достичь к 2024 году.

Также она отметила, что в январе 2023 года пенсия будет увеличена еще раз и составит уже 21 864 рубля.

Кроме того, со следующего года в России вводится универсальное единое пособие, которое беременная женщина начинает получать с момента постановки на учет. На выплату также имеют право семьи с детьми в возрасте от 0 до 17 лет, попадающие под критерии нуждаемости.

«Если суммировать все имевшиеся ранее выплаты и сравнить их с универсальным пособием, разница составит 24,1% в пользу последнего», – подвела итог Светлана Бессараб, подчеркнув, что в этом и заключается забота государства о его гражданах в вопросе бедности.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге подорожали услуги ЖКХ.

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