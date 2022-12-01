Петербурженка заплатит 340 тыс. рублей за незаконно спиленные ели

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга предъявила жительнице города заявление о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Она срубила ели без разрешения.

«Суд установил, что осужденная, находясь на территории памятника природы регионального значения “Комаровский берег” в поселке Комарово, совершила незаконную рубку путем спиливания зеленых насаждений породы ель европейская в количестве семи штук», – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Северной столицы.

Согласно подсчетам, действия петербурженки нанесли природному памятнику, имеющему региональное значение, ущерб в размере свыше 340 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

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