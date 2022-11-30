«Uniper» через суд требует от «Газпрома» возместить убытки

Немецкая компания «Uniper», занимающаяся импортом газа, подала в суд на «Газпром», требуя возместить убытки. Их причиной является сокращение поставок и их диверсификация.

«Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании Gazprom Export (GPE) в международном арбитражном суде. <…> В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, Uniper предъявит требования о возмещении убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, которые GPE не поставила с июня», – сообщили в публикации, размещенной на официальном сайте немецкого импортера.

Также отмечается, что причиненный зарубежной компании ущерб, связанный с диверсификацией и закупкой сырья по увеличенной стоимости, оценивается в 11,6 миллиарда евро.

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