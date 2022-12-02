Жители Петербурга почти два года не смогут проехать по Миллионной улице

Жители Петербурга почти два года не смогут проехать по Миллионной улице
Фото: Unplash

С 3 декабря 2022 года и до 15 апреля 2025 года жители Санкт-Петербурга столкнутся с новыми дорожными ограничениями. Об этом сообщает местная ГАТИ.

Так, не получится в этот период времени проехать по Аптекарскому переулку на участке от Круглого переулка до Миллионной улицы. Под запретом будет и движение транспорта по Миллионной улице от Аптекарского переулка до Марсова поля.

Также под ограничения попадет проезд по Марсову полю от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

В ведомстве добавили, что подрядчик должен будет обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

общество


 

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