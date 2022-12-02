Эксперты рассказали, какую зарплату хотят получать петербуржцы

Эксперты рассказали, какую зарплату хотят получать петербуржцы
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Санкт-Петербург по уровню ожидаемых зарплат оказался на 10 месте по стране. К таким выводам пришли аналитики.

Как выяснилось, местных жителей в среднем устроила бы зарплата в размере 59 400 рублей. Это на 4 361 рублей. больше, чем по России в целом . Поясним, что россияне в целом ожидают получить доход в пределах 55 036 рублей.

Конкретно в Петербурге больше других хотят получить работники таких сфер как «Высший менеджмент» (81 772 рублей), «Добыча сырья» (71 738 рублей), «Строительство, недвижимость» (74 012 рублей), «Закупки» (72 764рублей), «Инсталляция и сервис» (70 986 рублей), «Автобизнес» (69 147 рублей) и «Производство» (67 062 рублей).

Напротив, самые невысокие запросы среди петербуржцев у «Административного персонала» (52 350 рублей), работников сфер «Наука, образование» (51 499 рублей) и «Искусство и масс-медиа» (54 467 рублей).

общество


 

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