В Петербурге в Никольских рядах снова можно прокатиться на горке

В Санкт-Петербурге в Никольских рядах открылась традиционная деревянная горка. Об этом сообщили в социальных сетях «Никольских рядов».

«Этот день наконец-то настал! Двор Никольских откроется уже сегодня в 14:00. Одевайтесь теплее и приходите! Встречаемся на горке», — написано в социальных сетях.

Отметим, что билеты на горку можно приобрести ежедневно. Весь декабрь и с 9 по 15 января горка будет работать с 14:00 до 21:00 (будни) и с 11:00 до 21:00 (выходные), а с 1 по 8 января — с 11:00 до 22:00.

Разовый билет по будням стоит 150 рублей, а в выходные и праздники — 200 рублей.

Ранее стало известно, что в первый день зимы на Елагином острове в Санкт-Петербурге состоялось открытие самого большого искусственного катка Северной столицы, площадь которого составляет 4000 квадратных метров. С 9 до 11 утра вход – бесплатный.