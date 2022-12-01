С 1 декабря в Петербурге работает самый большой искусственный каток

В первый день зимы на Елагином острове в Санкт-Петербурге состоялось открытие самого большого искусственного катка Северной столицы, площадь которого составляет 4000 квадратных метров. С 9 до 11 утра вход – бесплатный, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Оформление катка на Елагином острове в этом году вдохновлено атмосферой советского Нового года. Здесь разместится главная ель парка, украшенная игрушками ручной работы и покрытая шатром из гирлянд и разноцветных флажков», – рассказали в официальном telegram-канале администрации Санкт-Петербурга.

Также отмечается, что недалеко от катка гостям будет доступно обновленное пространство с праздничными декорациями и фотозонами. Также заработают фудкорт, гардероб, прокат, заточка коньков и тренажеры.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что жителям Санкт-Петербурга рассказали, где сейчас работают катки. Уже готов встречать посетителей каток, расположенный на территории пространства «Севкабель Порт». Также можно посетить каток во дворе Гостинки. Кроме того, заработал каток на острове Новая Голландия общей площадью почти в 2 тысячи квадратных метров.