Стало известно, какой язык больше всего хотят выучить петербуржские бизнесмены

Жители Петербурга стали все чаще интересоваться занятиями по изучению иностранных языков. Интересно, что куда востребованее стали китайский и турецкий.

Примечательно, что теперь жители ищут преподавателей не для того, чтобы путешествовать в дальнейшем, а для бизнеса, замечает «Мойка 78». Самым востребованным оказался среди бизнесменов именно турецкий язык. В связи с растущим спросом увеличилось и количество объявлений в сети от преподавателей. Причем сами они тоже восточного происхождения. Также встреччаются и объявления об обучении армянскому языку.

В среднем стоимость одного часа занятия с экспатом в Петербурге оценивается в 800 рублей. Студенты готовы брать по 600 рублей за один урок. Дороже других занятия по обучению ивриту — до 1200 рублей. Также дороже обойдется изучения грузинского — в пределах 1000 рублей. Интересно, что в отличие от турецкого или китайского, грузинский вовсе не является одним из популярных в Петербурге.