Врач рассказала петербуржцам, как отличить коронавирус от гриппа

В Санкт-Петербурге медики начали фиксировать первые случаи заражения свиным гриппом. Как его отличить от коронавируса, рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава Лариса Соловьева.

Она обратила внимание, что симптомы гриппа дают знать о себе раньше, чем коронавирус. Более того, начало болезни все-таки более острое с ярко выраженными интоксикацией и фарингитом. В то же время симптомы коронавируса выражаются постепенно. У больных коронавирусом нередко отмечаются бледность лица, потеря ощущений запаха и вкуса.

По ее словам, безусловно, делать выводы о том, чем вы болеете, стоит только после анализов. Тем не менее все врачи еще на этапе клинического осмотра смогут дифференцировать ОРВИ, ковид и грипп, рассказала она на пресс-конференции ТАСС.

Ранее стало известно, что в Петербурге за неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 19,04%.

Больше всего встречаются РС вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, аденовирусы, вирус гриппа А, бокавирусы и другие респираторные вирусы.

В то же время привиты от гриппа, по данным на 1 декабря, 3 125 026 человек. Это составляет 58% населения. В числе привитых 500 000 детей.