В Ленобласти замгендиректора завода лишился своей иномарки

В Ленобласти замгендиректора завода лишился своей иномарки
фото: baltphoto

Заместитель генерального директора одного из заводов Ленобласти сообщил в полицию об угоне его автомобиля. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

По словам источника, у жителя Пушкина похитили автомобиль в районе Пулковского шоссе. Владелец припарковал свой автомобиль в 18:00 1 декабря. К полудню следующего дня машины уже не было на месте. Сейчас сотрудники полиции разыскивают угонщика серого Hyundai стоимостью 1,7 миллиона рублей.

Уточняется, что автомобиль застрахован по ОСАГО и КАСКО, но вот спутниковой сигнализацией он не был оборудован. На данный момент видеокамеры вблизи места угона еще не просмотрены.

общество


 

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