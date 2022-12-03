Бастрыкин поручил доложить о сносе исторического здания в Санкт-Петербурге

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о сносе исторического здания в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Как пояснили в ведомстве, в СМИ появилась информация петербуржских общественников. Те утверждали, что в городе планируется снос исторических корпусов бывшего Кожевенного завода А.А. Парамонова. Поясним, что здание находится на углу Масляного канала и Кожевенной линии.

При этом общественники уточнили, что на территории уже проводятся подготовительные работы перед демонтажом.

В связи с этим и.о. руководителя местного следкома Марина Парастаева получила поручение проверить данную информацию и представить доклад.