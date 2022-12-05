Из Счетной палаты в «Яндекс»: стало известно место работы Кудрина

Бывший руководитель Счетной Палаты Российской Федерации Алексей Кудрин согласился стать советником «Яндекса». Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию», – уточняется в сообщении.

На новой должности Алексей Кудрин вместе с менеджерами компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Она должна обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие «Яндекса» на всех рынках, в том числе – на международных.

«Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди» – добавил экс-глава Счетной Палаты.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе. Об этом также свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.