Из Счетной палаты в «Яндекс»: стало известно место работы Кудрина

Из Счетной палаты в «Яндекс»: стало известно место работы Кудрина
Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Бывший руководитель Счетной Палаты Российской Федерации Алексей Кудрин согласился стать советником «Яндекса». Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию», – уточняется в сообщении.

На новой должности Алексей Кудрин вместе с менеджерами компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга. Она должна обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие «Яндекса» на всех рынках, в том числе – на международных.

«Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди» – добавил экс-глава Счетной Палаты.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе. Об этом также свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.

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