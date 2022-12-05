Деньги или подарок – что россияне хотят получить в подарок на Новый год

В преддверии Нового года граждане России делятся своими пожеланиями насчет подарков. Согласно опросам, больше 40% россиян ждут от Деда Мороза деньги.

Как выяснила Gazeta.spb, для большей части россиян – 42% – лучшим подарком на Новый год будут денежные средства. На втором месте в списках желаний идут умные устройства и техники, интересующие 28% респондентов. Бронзу получили косметика и парфюмерию с результатом в 12%. После них с минимальной разницей идут кондитерские изделия и алкоголь (11%), а также одежда или украшения (10%).

С точки зрения предполагаемых предметов дарения ситуация выглядит следующим образом: конфеты и алкоголь (29%), косметика и парфюмерия (24%), детские игрушки (21%), а также одежда и аксессуары (15%).

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