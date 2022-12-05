Погода в Петербурге ухудшится 6 декабря

Ухудшение погодных условий в Санкт-Петербурге продолжится. В городе пройдут осадки в виде снега, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 6 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

О том, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибавилось снега некоторое время назад заявил Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос»:

«За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице увеличилась на 4 см и достигла отметки в 5 см», – сообщил он, добавив, что сильнее всего засыпало Тихвин, где выпало 18 сантиметров снега.

Михаил Леус также отметил, что снег стоит ждать во вторник и среду – 6 и 8 декабря соответственно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что автомобилисты Петербурга не увидели снегоуборочной техники.