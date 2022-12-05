Автоэксперт: подорожание техосмотров — спасение для работников отрасли

Автоэксперт: подорожание техосмотров — спасение для работников отрасли
Фото: Unsplash

С 2023 года в Петербурге почти вдвое подорожает техосмотр автомобилей. Эта мера необходима для поддержания станций техосмотра, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

Стоимость техосмотра с 881 рубля увеличится до 1543 рублей – почти на 50%. Не обойтись без подорожания и грузовым автомобилям. В соответствии с тоннажем автомобилистам придется платить вплоть до 3 498 рублей.

«Это ожидаемая история, потому что год назад мы отменили для большинства автомобилей техосмотр», – рассказал он в интервью Gazeta.spb, отметив, что количество процедур техосмотра сократилось почти в два раза.

При этом, подчеркнул собеседник издания, все налоги сборы в отношении коммерческих станций – а таковыми является большинство – остались без каких-либо изменений. Снижение потока клиентов не повлияло на необходимость выплачивать зарплаты работникам и платить аренду. И то, и другое осталось на прежнем уровне.

В связи с этим подъем стоимости техосмотра – это необходимая мера поддержки. Как отметил Дмитрий Попов, к ней могли прибегнуть и раньше.

Автоэксперт также рассказал о готовящемся федеральном законопроекте. В рамках него будут внесены изменения в порядок процедуры запрещения эксплуатации транспортных средств.

«Если будут выявлены неисправности, которые нельзя устранить на месте, действие свидетельства о регистрации автомобиля будет прекращено», – уточнил детали Дмитрий Попов, добавив, что при таком сценарии водителю придется снова пройти техосмотр.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что из Санкт-Петербурга за сутки вывезли больше 1100 кубометров снега.

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