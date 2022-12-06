В Петербурге не нашлось желающих ремонтировать станцию метро «Ладожская»

В Петербурге не нашлось желающих ремонтировать станцию метро «Ладожская»
Фото: Baltphoto

Конкурс по поиску подрядчика для проведения капремонта станции метро «Ладожская» признали не состоявшимся. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно протоколу конкурса, на аукцион заявилась только одна компания. Однако ее заявку комиссия решила отклонить, так как она не соответствовала требованиям. В чем именно заключается несоответствие, в документации не уточняется.

Напомним, что конкурс на проведение капитального ремонта этой станции объявили в ноябре текущего года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 2,35 миллиарда рублей. По данным технического задания, исполнителю нужно было бы провести ремонт фасада, кровли, наладить системы отопления и освещения. Также предполагалось благоустройство территории.

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