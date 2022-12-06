Петербурженка «стрясла» компенсацию за шум со службы доставки

Петербуржские судебные приставы взыскали в пользу местной жительницы 70 тысяч рублей. Она обращалась в суд с иском к экспресс-доставке из-за шумной погрузки и разгрузки продукции под окнами своей квартиры, где она проживает с тремя детьми. Об этом сообщает пресс-служба местного УФССП.

Когда женщина обратилась в суд, она заявила, что организация нарушила статью 8 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По ее мнению, компания ухудшила условия проживания людей в жилых зданиях. Например, по словам женщины, длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей компании, вызывает общее ослабление организма – у нее и троих детей.

В то же время шум, который возник, превышал показатели нормы, утверждала заявительница. Она обратила внимание, что из-за шума ее семья не высыпается, а это влияет на привычный им образ жизни.

Компания-виновник уже выплатила компенсацию в полном объеме, отметили в пресс-службе ведомства.