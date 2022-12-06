В коммерческую недвижимость Петербурга инвесторы вложили более $515 миллионов за год

Инвесторы за январь-ноябрь текущего года вложили более $515 миллионов в коммерческую недвижимость Петербурга. Такие данные приводит консалтинговая компания Nikolier.

Интересно, что эта сумма побила рекорды последних лет. Например, по итогам всего 2021 года сделок купли-продажи коммерческих помещений совершено на сумму $367 миллионов, а по итогам 2020 года — на $254 миллиона. В то же время в 2019 было инвестировано $908 миллионов. Однако это было связано с завершением сделки по продаже 49% ТРК «Галерея» в Петербурге, говорят аналитики.

Примечательно, что доля сделок по поводу офисной недвижимости составила 66%. Еще 19% занимают производственные объекты и склады.

Большинство сделок происходило при участии иностранных компаний, которые реализовали свои российские активы, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург активно следует трендам: в городе растет число коворкингов. Только за 11 месяцев 2022 года в Северной столице появилось 1 620 рабочих мест в гибких офисных пространствах