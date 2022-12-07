Канал Грибоедова и Фонтанку планируют исключить из числа водных путей Петербурга

Канал Грибоедова и Фонтанку исключат из перечня водных путей Санкт-Петербурга и передадут в федеральное ведение. Такое заявление сделал депутат местного Законодательного собрания Денис Четырбок.

По его словам, это больше техническое решение. Он также сравнил это с тем, что дороги также могут быть федерального и регионального значения.

Он отметил, что после принятия этого решения закрывать ли движение судов по этим акваториям будут решать федеральные ведомства. Так, со слов депутата, решение коснется Фонтанки, Мойки, Ждановки, а также Кронверкского пролива, канала Грибоедова, Зимней канавки. Вошел в перечень и Крюков канал, рассказал депутат в эфире «Комсомольской правды».

При этом причина, по которой пришлось забирать акватории в ведение федеральных ведомств, не уточняется.