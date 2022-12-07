Hyundai задолжал 350 миллионов компаниям, строившим завод в Петербурге

В марте и апреле 2022 года в Арбитражный суд Петербурга обратились АО «Строительно–монтажное управление №2 треста 16» (СМУ) и ООО «Стройтехимпорт» (СТИ). В обоих случаях ответчиком по искам является ООО «Хендэ инжиниринг рус» (ХИР), 100%–ная «дочка» Hyundai Engineering из Южной Кореи.

Поясняется, что ХИР являлось заказчиком строительства завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Однако, как выяснилось, компания до сих пор не расплатилась с теми, кто участвовал в реализации проекта.

Так, строительно-монтажное управление №2 треста 16 судится за получение 185,5 миллиона рублей, а ООО «Стройтехимпорт» — 156,6 миллиона рублей.

В обоих случаях истцы просили об аресте денежных средств ответчика в размере цены иска. Суд удовлетворил эти требования в октябре и ноябре этого года.