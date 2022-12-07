С 1 января в России возрастет минимальный размер оплаты труда

Как сообщает пресс-служба Госдумы, депутаты поддержали в третьем, окончательном, чтении проект закона, предполагающий установление минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц.

По данным ведомства, на сегодняшний день МРОТ в России составляет 15 279 рублей. Таким образом, прирост составит 6,3 %. Также закон предусматривает следующее: МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке.

Поясняется, что его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на три процентных пункта.

Ранее сообщалось, что за год жители Петербурга набрали потребительских кредитов на 107 миллиардов.