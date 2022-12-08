Диетолог рассказал, чем вредны горячие блюда и напитки зимой

Диетолог рассказал, чем вредны горячие блюда и напитки зимой
Фото: Unsplash

Горячей едой можно согреться в зимние холода, но перебарщивать с подогревом не стоит: 37-40 – оптимальная температура. О том, какие осложнение может вызвать потребление слишком горячей пищи рассказала гастроэнтеролог Светлана Марова.

«Есть данные о том, что температура 55 и выше может быть даже вредна и повышает риски развития заболеваний или даже канцерогенеза», – отметила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург», добавив, что оптимальная температура для напитков составляет 50-60 градусов.

Употреблять, например, чай, разогретый до 70 градусов и выше, на регулярной основе уже не стоит.

«С возрастом чувствительность уменьшается, поэтому люди старшего возраста предпочитают более горячее», – добавила Светлана Марова. По ее словам, в период болезни очень хорошо помогает обильное питье. Сладость напитка также пойдет больному на пользу, потому что углеводы перевариваются легче всего.

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