Медикам прибавят 18,5 тыс. рублей к зарплате в 2023 году

Медикам прибавят 18,5 тыс. рублей к зарплате в 2023 году
Фото: unsplash

С 2023 года врачи районных больниц получат надбавку к заработной плате в размере 18,5 тысяч рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«На эти цели в 2023 году предусмотрено 152,4 млрд рублей», – уточнили в официальном telegram-канале правительства Российской Федерации.

Врачи районных больниц получат дополнительные 18,5 тысячи рублей. Для медработников первого звена надбавка составит 14,5 тысячи рублей, для врачей скорой помощи – 11,5 тысяч рублей.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выплаты получат около 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и более 65 тысяч – младшего.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, более заразные штаммы коронавируса не попали в Россию. Также врач-иммунолог Наталья Ярцева выразила мнение, что в настоящее время опасность COVID-19 существенно снизилась.

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