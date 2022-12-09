Россиянам рассказали, как бороться с тревогой

Россиянам рассказали, как бороться с тревогой
Фото: Unsplash

Согласно результатам исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение», 56% россиян испытывают тревогу в настоящий момент. При этом тех, кто сохраняет спокойствие в текущей ситуации, только 38%. Gazeta.spb узнала у психолога Лилианы Модильяни, как справиться со стрессом и унять тревожность.

«Хороший способ справиться с ней (тревогой – прим. ред.) – переключиться на «физику». Заняться спортом, полечиться, посетить сауну», – назвала один из способов борьбы со стрессом эксперт.

Также в борьбе с тревогами помогает нахождение конкретных точек интереса в ближайшем будущем и настоящем: какие-то увлечения, образование, личный рост. Помогает и обратный подход, основанный на выборе некой абстрактной цели с последующим ее достижением.

«Практика благодарности тоже очень хорошо помогает. Она заключается ведении списков тех вещей, за которые хочется быть благодарным», – подытожила собеседница издания, добавив, что подготовка к Новому году также способствует отвлечению и поднимает настроение.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что диетолог рассказал, чем вредны горячие блюда и напитки зимой.

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