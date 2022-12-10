В России иностранцам запретили прибегать к услугам суррогатного материнства

Депутаты Госдумы приняли в окончательном (втором и третьем) чтении закон, который запрещает иностранцам в России пользоваться услугами суррогатного материнства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как поясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на то, чтобы защитить детей от торговли ими же, исключить их попадание в однополые пары, а также не позволить сделать их жертвами преступлений. В качестве примера преступлений Володин назвал продажу на органы.

Уточняется, что закон не распространяется на тех, кто находится в официальном браке с иностранцем. Кроме этого, в ведомстве пояснили, что российские супружеские пары, а также одинокие россиянки все также могут прибегать к суррогатному материнству.

Помимо этого, сообщается, что ребенок, который был рожден в России суррогатной матерью, получает российское гражданство.