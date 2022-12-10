Петербуржцы смогут чаще ездить в Финляндию и Эстонию

Международный перевозчик Lux Express заявил об увеличении числа автобусных рейсов из Петербурга в Финляндию и Эстонию. Прямые рейсы будут в Таллин и Хельсинки. Об этом сообщила руководитель отдела продаж и маркетинга в российском представительстве компании Наталья Арефьева.

По ее словам, между Петербургом и Хельсинки с 14 декабря по 10 января прибавится еще один рейс ежедневно в обе стороны. В целом, в новогодний период будет доступно пять рейсов в день в каждую сторону, рассказала Арефьева.

В Таллин же число рейсов увеличится в целом на 19 в период с 20 декабря по 8 ноября. В Ригу (Латвия) для жителей Петербурга все также будет доступен один рейс в обе стороны ежедневно.

Интересно, что на новогодние праздники уже выкуплено 43% билетов в Прибалтику и Финляндию, и с каждой неделей число купленных билетов только растет, рассказала Наталья Арефьева «Интерфаксу».