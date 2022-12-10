По петербуржским железным дорогам значительно возросла перевозка нефти

За период с января по ноябрь 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в границах Санкт-Петербурга составила более 5,3 миллиона тонн различных грузов. Это на 13,5% выше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, на 6,5% возросла погрузка лесных грузов (4,3 тысячи тонн). В то же время погрузка нефти и нефтепродуктов увеличилась в 8,2 раза — до 111,3 тонны. Заметный рост показали также черные металлы — 618 тысяч тонн (рост в 1,5 раза).

Кроме этого, погружено 548 тысяч тонн лома черных металлов (рост в 2,7 раза), 67,5 тысячи тонн химических и минеральных удобрений (рост в 1,4 раза), 21,6 тысячи тонн химикатов и соды (рост в 4,4 раза), 7,4 тысячи тонн бумаги (рост в 3,6 раза).

Интересно, что только за ноябрь 2022 года на железных дорогах города погружено почти 512 тысяч тонн грузов, что на 17,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.