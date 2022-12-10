Россияне предположили, когда жизнь в стране улучшится

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян, узнав, ожидают ли они улучшений жизни в стране. Социологический опрос опубликован на сайте фонда.

Так, примерно 43% опрошенных высказали мнение, что жизнь в России улучшится в ближайшие три-пять лет. Еще 15%, напротив, считают, что россиян ждет ухудшение жизни в ближайшей перспективе. Нейтральную позицию (особых изменений не будет) заняло еще 23% респондентов.

Отдельно были собраны мнения людей по поводу жизней семей. Так, 44% опрошенных россиян предположили, что положительные изменения стоит ждать в ближайшие 3-5 лет. Еще 9% настроены негативно: стоит ждать ухудшений, уверяют они. Около 25% думают, что никаких глобальных изменений в скором времени не произойдет.

В опросе принимали участие жители из 53 субъектов РФ, 104 населенных пунктов. Всего было опрошен 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%, говорят в фонде.